خديجة حمودة ـ هالة عمران



أكد مصدر رفيع المستوى أمس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال.



وقال المصدر بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط: «إن الرئيس أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن».



من جانبه، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وم.طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وم. جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وم.ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.



وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية والدولة بمختلف أجهزتها المعنية تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.



وفي هذا الإطار، لفت د.مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الحكومة تسعى حاليا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.



في ذات السياق، أعلن وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، تعهد الحكومة أمام مجلس النواب، بأنه سيتم تقليل تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من أول يوليو.



جاء ذلك في تعقيب للوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس حيث ألقى عدد من النواب بيانات عاجلة بشأن مشكلة تزايد انقطاع التيار الكهربائي، مطالبين بإيجاد خطط وحلول بديلة لمواجهة ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومزامنة ذلك مع امتحانات الثانوية العامة.



وقال فؤاد إنه سيجرى عقد اجتماع بين كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لتوفير الكمية المطلوبة من الغاز وسيتم تدبيرها حتى تعمل محطات الكهرباء بكامل طاقتها للوصول إلى تقليل انقطاع الكهرباء، مؤكدا تعهد الحكومة بتقليل وقت تخفيف الأحمال قدر الإمكان اعتبارا من أول يوليو القادم.