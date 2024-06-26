كشفت دراسة جديدة عن أن ارتفاع المستويات العالمية للمواد البلاستيكية الدقيقة والنانوية (MnPs) التي يمتصها جسم الإنسان قد يزيد فرص الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب والرئة.



ترتبط الأمراض غير المعدية (NCD)، مثل هذه المذكورة أعلاه بالحالات الالتهابية في أعضاء الجسم، حيث يزداد امتصاص MnPs داخل الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، ما قد يزيد خطر وشدة NCD في المستقبل.



وقال المعد الرئيسي البروفيسور ستيفان كراوس: «زاد التلوث البلاستيكي على مستوى العالم، ما يجعل من الأهمية بمكان أن نفهم المخاطر الصحية الشاملة المرتبطة بالتعرض لـMnP. يجب علينا معالجة هذا التلوث من مصدره للحد من المزيد من الانبعاثات، حيث إن الانتشار العالمي للملوثات العضوية الثابتة الذي حدث بالفعل سيظل مدعاة للقلق لقرون قادمة».



وأوضح الباحثون أن الجسيمات الدقيقة (أصغر من 5 ملم) والجسيمات البلاستيكية النانوية (أصغر من 1 ميكرومتر) موجودة الآن في كل مكان، حيث تم اكتشاف MnPs في عينات الرئتين والدم، ما يؤكد أن الجزيئات تدخل جسم الإنسان من البيئة.



المصدر: «ميديكال إكسبريس»