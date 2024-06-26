تحتوي الخضراوات الورقية على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي بفضلها يشعر الشخص بالشبع عند تناولها. كما تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر المعدنية. وتعدد د.كاتيرينا كاشو، خبيرة التغذية الخضراوات الأكثر فائدة للصحة، والطريقة الصحيحة لتناولها.



ووفقا لها، يعتبر البقدونس أكثرها فائدة؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C تعادل ثلاثة أضعاف نسبته في البرتقال. كما يحتوي على فيتامين K، حيث يكفي تناول 10 غرامات من البقدونس للحصول على حاجة الجسم اليومية منه. وتقول: «يساعد فيتامين K على تخثر الدم، وينظم عمل الأوعية الدموية والقلب. كما يحتوي البقدونس على البوتاسيوم، وكذلك على الكالسيوم وفيتامين A وبيتا كاروتين المفيدة للعيون».



وتشير إلى أن الشبت من الخضراوات الخمسة الأكثر فائدة للصحة، لأنه يحتوي على الماغنيسيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين C. وتقول: «تعمل هذه العناصر على تسريع عملية التئام الجروح وتساعد على تعزيز منظومة المناعة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الشبت على هضم الأطعمة الثقيلة وتخليص الدم من الكوليسترول الزائد،. كما يحتوي الشبت على زيوت طيارة لها تأثير مفيد على الأمعاء وتمنع التشنجات».



ويحتل البصل الأخضر المرتبة الثالثة في هذه المجموعة، فهو يعزز منظومة المناعة ويساعد في الوقاية من عواقب أمراض البرد. وتقول: يحتوي البصل الأخضر على نسبة عالية من فيتامين K والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان للقلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى عنصري الكالسيوم والسيليكون المفيدين لصحة العظام. كما أنه يحتوي على الكثير من عنصر الكوبالت.



ووفقا لها، يحتل الجرجير المرتبة الرابعة. غني بالبوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم المسؤولة عن متانة العظام وتنظيم إيقاع القلب. كما يحتوي الجرجير على حمض الفوليك المفيد للنساء الحوامل.



وتضع الخبيرة الزعتر في المرتبة الخامسة، حيث يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والمانغنيز وفيتامينات A وB وC. ويحتوي الزعتر على زيوت طيارة تساعد على علاج السعال وتخفيف آلام الحيض.



المصدر: «Gazeta.Ru»