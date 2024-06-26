أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اختتام فعاليات حملته التي نظمها بمناسبة عيد الأضحى في الخيران مول، والتي استقبل خلالها العديد من الزوار الراغبين بفتح حساب الدروازة والحصول على مكافآت فورية مميزة. وعلى مدى يومين متتاليين تمكن رواد المجمع من التمتع بفرص للفوز بأكثر من 400 جائزة مقدمة من مجموعة من العلامات التجارية المشاركة في الحملة. وإلى جانب الجوائز الفورية، وفرت الحملة للمشاركين ممن فتحوا حساب الدروازة فرصة الدخول تلقائيا في سحب خاص على الجائزة الكبرى بقيمة 2000 دينار. وبهذه المناسبة، قال رئيس المبيعات المركزية في البنك، عبدالعزيز الشمري: لقد كان من دواعي سرورنا أن نقدم هذه التجربة الاستثنائية لمكافأة رواد الخيران مول، حيث نجحنا في جذب العديد من العملاء الجدد ممن يبحثون عن تجربة مصرفية رقمية تضمن لهم الراحة والأمان، إلى جانب الحصول على مكافآت وجوائز نقدية رائعة. ونحن في KIB نشكر كل من أسهم في نجاح هذا الحدث المهم وكان جزءا من فعاليات حملتنا المجتمعية الحيوية. وفي السياق ذاته، قال مساعد المدير في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في البنك عبدالعزيز الثواب: «إن مثل هذه الفعاليات تؤكد التزام KIB الـمـســتـمر وحرصه الدائم على توفير حلول مصرفية مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء من خلال مكافأتهم في جميع المناسبات المهمة لهم». وأضاف: بالتزامن مع تركيزنا على استراتيجية التحول الرقمي في البنك، عملنا خلال يومي الحملة على توفير تجربة فريدة للعملاء، ما أتاح للزوار والمهتمين إمكانية تسجيل حسابات الدروازة الجديدة بسهولة وسرعة من خلال نظام KIB الرقمي الجديد والمصمم لتمكين العملاء الجدد من فتح حساب الدروازة بخطوات بسيطة.