في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على توجيه الشباب لاستغلال أوقات فراغهم في عطلة الصيف وتحفيزهم على التعلم واكتساب المعرفة الأولية المرتبطة بالعمل المصرفي، دشن «التجاري» برنامج التدريب الصيفي الذي تميز بطابعه المتنوع هذا العام عن طريق تبني طلبة من عدة جامعات ومدارس في الدولة، حيث تضمن هذا البرنامج تدريب طلبة المدرسة الأمريكية الدولية (AIS) وتعريفهم على طبيعة العمل في المجال المصرفي عن طريق زيارات ميدانية لفروع البنك للتعرف على أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في المعاملات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه. من جهة أخرى، قام البنك بتدشين برنامجه التدريبي الصيفي للسنة الثالثة على التوالي والمخصص لأبناء وأقارب الموظفين العاملين في البنك، حيث ينقسم البرنامج على فترتين تدريبيتين لمدة أسبوعين متتاليين لكل فترة شارك فيها ما يقارب 60 متدربا ومتدربة من أبناء وأقارب الموظفين. ولم يقتصر التدريب الصيفي فقط على ذلك، وإنما حرص «التجاري» على التوسع عن طريق إتاحة فرص تدريبية خلال موسم الصيف لتدريب طلبة المدارس والجامعات المرموقة مثل جامعة الكويت وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية والجامعة الأمريكية ضمن خطة برنامج التدريب الصيفي لهذه السنة.



وفي هذا السياق، صرح صادق العبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية قائلا: يسعى البنك التجاري دائما إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية عن طريق تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية الهادفة التي توجههم نحو استثمار أوقات فراغهم للتعرف على دور القطاع المصرفي وما يحمله من إمكانيات وخدمات يقدمها للمجتمع، وكذلك تدريبهم على أساسيات العمل المصرفي بفروع وإدارات البنك المختلفة، منوها بأن قطاع الموارد البشرية يسعى دائما إلى استقبالهم وتوجيههم نحو الإدارة والجهة المناسبة في البنك بما يتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم.