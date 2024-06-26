في إطار مساعيها الدؤوبة لتنويع شبكة خطوطها حول العالم، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن توقيع اتفاقية الرمز المشترك مع شركة الخطوط الجوية التايلندية الدولية العامة المحدودة، حيث ستمكن الاتفاقية للخطوط الجوية التايلندية باستخدام الرمز المشترك للرحلات بين الكويت وبانكوك، وكذلك من الكويت إلى وجهات في أوروبا، بما في ذلك روما وميلانو وأثينا، وستمكن أيضا الخطوط الجوية الكويتية من استخدام الرمز المشترك بين بانكوك وكوالالمبور، وذلك بدءا من 26 يونيو 2024.



وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية الكابتن أحمد الكريباني: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن توقع هذه الاتفاقية المهمة مع الخطوط الجوية التايلندية، حيث سيعزز ذلك العلاقات التجارية والسياحية بين الكويت وتايلند، كما ستعمل كل من الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية التايلندية عن كثب لتقديم أفضل الخدمات المتميزة للركاب للوصول إلى آفاق رحبة من تحسين تجربة العملاء.



وأضاف: سيتمكن الركاب من حجز هذه الرحلات مباشرة من خلال قنوات الحجز المتنوعة مثل الموقع الإلكتروني أو عن طريق وكلاء ومكاتب السياحة والسفر، علاوة على ذلك، ستسهم الاتفاقية بشكل كبير من توطيد أواصر العلاقات والتعاون المشترك العلاقة بين الناقلين ودولة الكويت ومملكة تايلند الصديقة.



وتابع: تحرص الخطوط الجوية الكويتية كل الحرص على توفير شبكة خطوط واسعة من الوجهات الجديدة وخيارات إضافية للركاب الكرام تلبية للطلب المتنامي على وجهات مهمة مثل بانكوك وكوالالمبور وغيرها، والتي توفر للراكب الكريم فرصا متنوعة للسفر.



واختتم الكريباني تصريحه بالتأكيد على هذا التعاون الإستراتيجي المهم بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية التايلندية، متقدما بجزيل الشكر ووافر الامتنان للجهود الحثيثة لكلا الفريقين على إنجاح الاتفاقية.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التايلندية تشاي إيمسيري: إنه لمن دواعي سروري توقيع هذه الشراكة المهمة بالرمز المشترك مع الخطوط الجوية الكويتية، والتي تعد واحدة من أقدم شركات الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.



وأضاف: ستوفر الاتفاقية للركاب خيارات أكبر في السفر بين بانكوك والكويت، مع إمكانية الوصول إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأوروبية، حيث إننا نتطلع إلى تطوير العلاقة بشكل أكبر وتقديم المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة في المستقبل لتعزيز التعاون السلس وتقديم المزيد من الخيارات والتجارب المميزة للركاب.