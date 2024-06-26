نظم بنك بوبيان، بالتعاون مع مؤسسة Euromoney Learning، برنامجه التدريبي Loan Documentation، والذي تناول العديد من المحاور المهمة المتعلقة بالتمويل الدولي والمهيكل بأنواعه والقواعد والمبادئ المنظمة لعملية منح التمويل والممارسات الرائدة والشروط المتعلقة بعمليات توثيق التمويل، وحاضرت فيه خبير التدريب للخدمات المصرفية الدولية «سو رايت»، والتي تمتلك سجلا قانونيا وتدريبيا حافلا في مجال المعاملات المصرفية الدولية.



وقد انضم 12 من مديري علاقات العملاء من مجموعات الخدمات المصرفية للشركات، والعمليات المصرفية، والخزانة بالبرنامج التدريبي الذي تم تصميمه خصيصا وتحديد محاوره التدريبية بدقة من قبل خبراء المجموعة التعليمية في Euromoney لضمان رفع مستوى الخبرات والمهارات المصرفية لديهم. وقال المدير التنفيذي بمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عبدالعزيز الرومي: يأتي برنامج Loan Documentation ليؤكد سعي البنك المتواصل لتطوير مهارات كوادره البشرية لدعم مسيرتهم المهنية كونهم ركيزة أساسية تساعد على نمو القطاع المصرفي على وجه العموم والبنك بصورة خاصة، كما يأتي هذا البرنامج في إطار مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة والشهادات المهنية التي يقدمها البنك لموظفيه بما يؤهلهم لتنفيذ الإستراتيجيات وإدارة التغيير والابتكار وإدارة الاستثمارات والثروات.



وأضاف أنه من خلال هذا البرنامج التدريبي المكثف اكتسب موظفونا مهارات متقدمة عبر تغطية العديد من المحاور المتعلقة بالتمويل وكيفية تحليل بنود الاتفاقيات والممارسات والشروط المتعلقة بعمليات توثيق التمويل، مع تسليط الضوء على الأمور التجارية والتعهدات والأحكام الإدارية وغيرها من الجوانب التي يجب التركيز عليها بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات الحالية في القطاع المصرفي لتحقيق المصلحة المشتركة بين بوبيان وعملائه من المؤسسات والشركات وتقديم أفضل مستويات الخدمة لهم.



من جانبه، قال مساعد مدير عام التمويل الدولي والمهيكل في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات بدر البدر إن بوبيان يركز وبشكل أساسي على تمويل قطاعات متنوعة على الصعيد الدولي كمشاريع البنية التحتية وتمويل المؤسسات الحكومية والمالية، ليأتي برنامج Loan Documentation ويعزز بشكل مباشر قدرة موظفينا على تقديم خدمة متميزة لعملاء البنك من شريحة عملاء خدمات الأعمال والشركات، وفهم أسس وقواعد عقود التمويل واتخاذ القرارات بصورة مدروسة ودقيقة.