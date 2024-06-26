أعلنت شركة «زون» لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن انطلاق فعاليات معرض NEXUS الحدث المتخصص في مجال التكنولوجيا والابتكار، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2024 في قاعة الارينا الكويت، وسيجمع هذا الحدث الرائد أكثر من 60 شركة رائدة من مختلف القطاعات. وتم تصميم NEXUS ليكون تجمعا ديناميكيا للأفكار والابتكار، حيث سيضم مساحة عرض واسعة تتيح للحاضرين التفاعل مع التقنيات والحلول. من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبرى، يمثل العارضون طليعة التقدم التكنولوجي والحلول الابتكارية.



وبالإضافة إلى المعرض، سيستضيف NEXUS سلسلة من المؤتمرات وورش العمل التي يقودها محترفون متمرسون. وتم تصميم هذه الجلسات لتزويد الحاضرين برؤى قيمة ومعرفة عملية وفرص للتعلم يمكن تطبيقها مباشرة في مجالاتهم المختلفة، سواء كان ذلك أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي أو مستقبل البلوكشين أو التقدم في الطاقة المتجددة، فإن قائمة المؤتمرات تهدف إلى الإلهام والتعليم.



وسيتميز NEXUS أيضا بتحدي الشركات الناشئة الأول من نوعه، حيث ستتنافس 100 شركة ناشئة للحصول على ست جوائز ضخمة بإجمالي 30 ألف دينار، بما في ذلك الجائزة الكبرى بقيمة 10 آلاف دينار.



ويعد تحدي الشركات الناشئة بمنافسة مثيرة تعرض إبداع وإمكانيات 100 شركة ناشئة. ستقدم هذه الشركات أفكارها الرائدة ونماذج أعمالها أمام لجنة من الحكام المرموقين وجمهور متحمس. سيتم منح الشركات الست الأولى جوائز نقدية كبيرة لمساعدتها في دفع مشاريعها إلى المستوى التالي، مع حصول الفائز بالمركز الأول على 10 آلاف دينار.