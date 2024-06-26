القاهرة - محمد صلاح



في محاولة لاستغلال نجاح بعض الأعمال السينمائية منذ سنوات، قرر صناعها إنتاج أجزاء جديدة منها، وعلى الرغم من كثرة الإعلان عن الاستعداد لإنتاج أجزاء هذه الأعمال السابقة النجاح فإنه لم يتم اتخاذ خطوات رسمية بها حتى الآن.



«الأنباء» تكشف هذه الأعمال، ومنها فيلم «قصة حب» الذي حقق نجاحا جماهيريا وفنيا كبيرا لدرجة ان الجميع اقتنع بوجود ارتباط عاطفي بين بطليه هنا الزاهد وأحمد حاتم، أعلن صناع الفيلم عن تقديم جزء ثان من العمل في أبريل من العام الماضي 2023، ولكن لم يتم كشف موعد بدء تصوير الفيلم حتى الآن.



وأعلن الفنان كريم فهمي عن عزمه تقديم جزء ثان من فيلمه «ديدو» في 2021، وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض في العام نفسه، ولكن لم يتم كشف تفاصيله حتى الآن.



ووعد المخرج هادي الباجوري كثيرا بتحضيره للجزء الثاني من فيلم «هيبتا» والذي تم تقديم الجزء الأول منه في 2016، وحقق نجاحا ملحوظا، وشارك فيه النجوم ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد داود، شيرين رضا، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، وأحمد مالك.



كما سبق أن صرح الفنان أحمد حلمي والمؤلف أحمد فهمي في أكثر من مناسبة بتقديم جزء ثان من فيلم «كده رضا» الذي قدم في 2007 وانشغل الثنائي بأكثر من عمل آخر خلال الفترة الماضية، ما أدى الى عدم اتخاذ خطوات فعلية في تقديم مشروع «كده رضا 2».



وأكد هاني رمزي نيته تقديم جزء ثان من فيلم «غبي منه فيه»، الذي عرض في 2004، ولكن لم يجد هاني حتى الآن السيناريو المناسب من أجل تقديم جزء ثان بقوة الأول.