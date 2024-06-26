دمشق ـ هدى العبود



أطلق المطرب عبود برمدا أغنية جديدة عنوانها «النسخة الأصلية» على طريقة الديو بمشاركة الفنان حسين بدران في أول تعاون بينهما.



الديو أطلق باللهجة الجزراوية «لهجة المنطقة الشرقية من سوريا»، وهو من كلمات وألحان وتوزيع حسين بدران، وإنتاجهما المشترك.



وأعرب المطرب عبود عبر بيان صحافي عن سعادته بنجاح الأغنية وتصدرها التريند عبر تطبيق تيك توك بعد أيام قليلة من إطلاقها، موضحا أنه جرب عبرها الغناء بلون جديد له شعبية كبيرة لدى الجمهور.



كما كشف برمدا عن تحضيراته لأغنية جديدة سيطلقها قريبا تحمل طابعا دراميا، وهي من كلمات وألحان نداء شرارة، وتوزيع إسبر حداد، ومن إنتاج شركة «الموسيقى حياة»، وأخرى إيقاعية كلمات وألحان حسين بدران، كما يستعد عبود لإحياء عدد من الحفلات لموسم صيف 2024 في سورية والإمارات.