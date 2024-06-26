أظهر تقرير شركة إدارة الثروات السويسرية «Julius Baer» استمرار تربع مدينة سنغافورة كأغلى مدينة في العالم من حيث الإنفاق على السلع الفاخرة مثل المجوهرات والأحذية والخدمات بما في ذلك الطعام والرعاية الصحية والتعليم.



وقفزت منافستها هونغ كونغ مركزا واحدا مقارنة بالعام الماضي لتحصل على المركز الثاني كأغلى المدن في العالم في حين حصلت لندن على المركز الثالث، وواصلت سنغافورة جذب الأثرياء من خلال الحفاظ على سمعتها في الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى جانب بيئة مؤيدة للأعمال.



وكانت أكبر المراكز المالية في آسيا قد عادت مرة أخرى إلى المراكز الأولى باعتبارها المدن الأكثر تكلفة بالنسبة للعمال الدوليين الذين يعيشون فيها، وفقا لميرسر، وقد تم تصنيف هونغ كونغ على أنها أغلى مدينة للعيش فيها للمغتربين، تليها سنغافورة وزيوريخ، وفقا لتصنيف تكلفة المعيشة للمدينة لعام 2024.