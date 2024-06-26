محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت طرحت ثلاثة عقود لبناء ثلاثة خطوط تدفق مع الأعمال المرتبطة بها في الآبار في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد، وحددت يوم 22 يوليو المقبل أجلا نهائيا لتقديم العروض.



وقالت المجلة ان أحد العقود يتعلق بالآبار المنتجة، بينما يتعلق العقد الثاني بآبار الحقن، فيما ينصب العقد الثالث على آبار التصريف، ومن المقرر عقد اجتماعات ما قبل المناقصة لجميع العقود الثلاثة في 1 يوليو، قبل أن يحل الموعد النهائي لتقديم العطاءات للعقود في 22 يوليو المقبل. وقد اقتصرت المناقصات للعقود الثلاثة على 12 شركة فقط، والتي تمت الموافقة عليها مسبقا من قبل شركة نفط الكويت لأعمال خطوط التدفق، وهذه الشركات هي: المير للخدمات الفنية (الكويت)، شركة كات إنترناشيونال (لوكسمبورغ)، وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات (الكويت).



بالإضافة إلى جلفار المسند للهندسة والمقاولات (قطر)، وغلف سبيك (الكويت)، وهيسكو (الكويت)، وشركة هوت للهندسة والإنشاءات (الكويت)، وكي دي دي بي للتجارة العامة والمقاولات (الكويت)، وشركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات (الكويت)، وNBTC (الكويت)، وSHBC (الكويت)، وبتروجيت (مصر).



وقالت المجلة انه يمكن توسيع قائمة الشركات المعتمدة إذا قدم المقاولون الذين لم يتم إدراجهم شكوى ضد عدم إدراجهم أو قدموا طلبا للمشاركة في المناقصة. تجدر الإشارة إلى أن خطوط التدفق هي خطوط أنابيب تربط رأس بئر واحد بمشعب أو معدات معالجة. ويتم استخدامها في الحقول البرية والبحرية ويمكن بناؤها إما على اليابسة أو تحت سطح الأرض.