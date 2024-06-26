محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة البترول الوطنية الكويتية طرحت مناقصة عقد لتقديم الخدمات الاستشارية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع الجديدة، وحددت يوم 18 يوليو موعدا نهائيا لتقديم العروض، ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل المناقصة في الأول من يوليو المقبل.



وقد كشفت مجلة ميد في وقت سابق من هذا الشهر أن مؤسسة البترول الكويتية، تقوم بإعداد خطة مشروع نفطي كبير من شأنها إدراج مشاريع جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى عدة مليارات من الدولارات.



ومن المقرر أن تتم ترسية العقود لجميع المشاريع المدرجة في القائمة قبل انتهاء فترة تعليق مجلس الامة، علما بان القانون الكويتي يسمح بتعليقه لمدة أقصاها أربع سنوات.



ومن المتوقع أن تشمل القائمة الجديدة للمشاريع المخطط لها مشاريع في قطاع الانتاج والتكرير والتخزين بالإضافة إلى مرافق البتروكيماويات.