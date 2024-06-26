أعلن ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا أمس رحيل قائد دفاعه ناتشو فرنانديس (34 عاما)، والمتوقع أن تكون وجهته المقبلة القادسية السعودي، بعد أن أمضى 23 عاما في كنف نادي العاصمة و12 موسما مع الفريق الاول.



وجاء في بيان للنادي الملكي «نعرب عن امتناننا ومحبتنا لناتشو، أحد الأساطير العظيمة في نادينا»، الذي لعب 364 مباراة بالقميص الأبيض وفاز بـ 26 لقبا، من بينها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 4 في الدوري الإسباني و2 في كأس اسبانيا.



ووفقا للصحافة الإسبانية، فقد وقع عقدا لمدة موسمين مع نادي القادسية السعودي العائد للدرجة الأولى. ويسير ناتشو على خطى العديد من الأسماء الأوروبية البارزة، بمن فيهم زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو. وينتظر الآن وضع اللمسات الأخيرة وإضفاء الطابع الرسمي على صفقة الانتقال.



ووصل ناتشو إلى الريال عام 2001 عن عمر العشر سنوات، ومر قلب الدفاع في جميع الفئات العمرية قبل أن يرتقي إلى الفريق الأول خلال الفترة الذهبية للنادي بين 2012 و2024، حيث كان جزءا من التشكيلة التي أحرزت كل شيء وضمت رونالدو، الفرنسي كريم بنزيمة، الكرواتي لوكا مودريتش وسيرخيو راموس.