في إطار الشراكة والتعاون بين جمعية الصفا الإنسانية والأمانة العامة للأوقاف، تم القيام بتنفيذ مصرف الأضاحي داخل الكويت بدعم كريم من أمانة الأوقاف، ليستفيد منه 110 أسر داخل الكويت، وذلك بحضور مندوب أمانة الأوقاف، للإشراف والمتابعة والتقييم.



وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع بالدور الرائد الذي ترعاه أمانة الأوقاف في تحقيق التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، معربا عن شكره للقائمين على هذا الصرح الخيري الكويتي، الذي يسهم في رفع المعاناة عن المحتاجين داخل الكويت وخارجها.



وأضاف الشايع أن «الصفا الإنسانية» قامت بتنفيذ هذا المشروع في 8 دول لهذا العام، واستفاد منه أكثر من 79 ألف شخص داخل الكويت وخارجها، حيث تم توزيع هذه الأضاحي على الأسر المتعففة داخل الكويت، إضافة إلى الفقراء والأرامل واللاجئين والأيتام والمساكين في (قيرغيزيا واليمن، واللاجئين السوريين في تركيا، والشمال السوري والهند والصومال وتشاد).