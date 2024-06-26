بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث شاحنات عسكرية كانت متجهة لقطاع غزة ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.



كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيسة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلادها.



وبعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيليبي نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.