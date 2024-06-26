في إطار الجهود التي تبذلها محافظة العاصمة لتقديم الدعم والمساندة لأجهزة الدولة المختلفة والمواطنين، التقى محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي في ديوان عام المحافظة الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية بالتكليف م.فيصل سميط، والوكيل المساعد لخدمة العملاء بالتكليف م.فلاح المطيري، بحضور لجنة الترشيد في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ورئيس مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد، إلى جانب عدد من مسؤولي المحافظة، وذلك للاطلاع على استعدادات الوزارة الجارية في مواجهة موجة الارتفاع غير المسبوقة في درجات الحرارة واستنزاف أحمال الطاقة في مختلف مناطق الكويت، والتعاون المأمول مع المحافظة للمساعدة في التخفيف من هذه الأزمة لاسيما في مناطق محافظة العاصمة. وشدد المحافظ في هذا الاتجاه على ضرورة العمل ووضع الآليات المناسبة لمواجهة هذه الموجه وفق رؤية تستند إلى إشراك كل فئات المجتمع من المواطنين والقطاعين العام والخاص، ومركز العمل التطوعي، وكل المؤسسات المختلفة في العمل على تحمل المسؤولية الوطنية ووضع ضوابط من شأنها أن تخفف الضغط الهائل على الأحمال الكهربائية والتعاون جميعا للخروج من هذه الأزمة المؤقتة بأقل الأضرار.



وذكر أن محافظة العاصمة على استعداد تام للتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وتسخير كل إمكاناتها للمساعدة في التخفيف على الأحمال الكهربائية وفق رؤية مشتركة وحملات توعوية وغيرها للوصول إلى النتائج المرجوة، والذي سيكون قيمة مضافة لدعم العمل الوطني والمجتمعي المشترك.