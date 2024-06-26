تتجه الأنظار مساء اليوم لمواجهتي الحسم في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» المقامة في ألمانيا، عندما يلتقي منتخب بلجيكا مع نظيره الأوكراني، فيما يلعب المنتخب السلوفاكي مع نظيره الروماني.



وتتصدر رومانيا المجموعة بـ 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن باقي فرق المجموعة الخامسة.



وستكون الأنظار مركزة على المباراة التي ستقام في ملعب شتوتغارت، حيث يسعى منتخب بلجيكا لتحقيق فوز يؤكد به صعوده إلى ثمن النهائي، كما يأمل في خطف الصدارة من المنتخب الروماني الذي سيواجه سلوفاكيا في فرانكفورت.



وتعرض منتخب بلجيكا لانتقادات عديدة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام سلوفاكيا (0-1)، لكنه نجح في الفوز في المباراة الثانية على رومانيا (2-0). ويعتمد المنتخب البلجيكي على قائده ونجم مان سيتي، كيفن دي بروين، وإلى جانبه، يتواجد لاعب آخر من «السيتي»، وهو الجناح جيريمي دوكو، الذي شارك في كلا المباراتين أمام سلوفاكيا وأوكرانيا.



على الجانب الآخر، استعاد المنتخب الأوكراني بعضا من الاستقرار في صفوفه، بعد فوزه على سلوفاكيا (2-1)، خاصة وأنه خسر (0-3) أمام رومانيا.



ويضم الفريق الأوكراني مدافع أرسنال الحالي ألكسندر زينتشنكو، الذي يقود الفريق في مشاركته الرابعة على التوالي في تاريخه بالبطولة.



وإلى جانب زينتشنكو، يتواجد أيضا ميهايلو مودريك، جناح تشلسي، والمهاجم أرتيم دوفبيك، الذي تألق مع جيرونا في الموسم الماضي، بالإضافة لصاحب هدف الفوز في مواجهة سلوفاكيا، ياري ياريمتشوك، مهاجم فالنسيا.



رهان صعب



وفي المباراة الثانية، يبدو الرهان ذاته في مواجهة سلوفاكيا ورومانيا، حيث إنهما، مثل بلجيكا وأوكرانيا، لديهما 3 نقاط في رصيدهما.



المنتخب الروماني افتتح البطولة بأداء رائع وفوز تاريخي على حساب أوكرانيا (3-0)، لكنه تلقى الخسارة في الثانية أمام بلجيكا، وأصبح مطالبا بتحقيق الفوز مع انتظار نتيجة المباراة الثانية بين بلجيكا وأوكرانيا، ليبلغ دور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخه.



ومع وجود المدرب إدوارد يوردانسكو، نجل الأسطورة آنجيل يوردانسكو، الذي قاد منتخب رومانيا مدربا للتأهل إلى ربع نهائي مونديال 1994، تبدو نغمة التفاؤل عالية مع وجود لاعب آخر وهو يانيس حاجي، نجل الأسطورة جورجي حاجي، الذي يعد أفضل لاعب في تاريخ رومانيا.



على الجانب الآخر، يحاول المنتخب السلوفاكي تكرار أدائه الذي نال إعجاب الكثيرين أمام بلجيكا، وتحويله إلى واقع جديد يؤهله إلى دور الستة عشر.



وبقيادة فنية إيطالية، لفرانشيسكو كالزونا، قدم منتخب سلوفاكيا أداء دفاعيا شجاعا، ونجح في خطف الفوز على بلجيكا، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.