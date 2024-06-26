القاهرة - محمد سامي



لاتزال توابع انسحاب الزمالك من لقاء القمة أمام الغريم التقليدي الأهلي في إطار الجولة 27 من الدوري المصري تلقي بأصدائها على المشهد الرياضي المصري، حيث أعلنت رابطة الأندية المحترفة أمس عن قراراتها بعد إلغاء المباراة بتطبيق المادة 51 من لائحة المسابقات على نادي الزمالك بتوقيع غرامة مالية واعتباره مهزوما بنتيجة 2-0 وخصم 3 نقاط إضافية من رصيده ومعاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب.



يذكر أن إدارة الزمالك قد تلقت إخطارا رسميا بإيقاف القيد والحرمان من إبرام صفقات جديدة لمدة 3 فترات بسبب مستحقات مساعدي البرتغالي غوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للأبيض، وتبلغ مستحقات الثنائي 28 ألف دولار كعبء اضافي على خزينة النادي بالإضافة لمستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب التي تبلغ 2.5 مليون يورو.



هذا، وأعلنت شركة «تذكرتي» المسؤولة عن بيع تذاكر مباريات الدوري أنه يجري التنسيق مع النادي الأهلي بشأن تذاكر المباراة التي تم بيعها بالفعل.



في الإطار ذاته، أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لبحث موقفه من خوض المباريات المقبلة عقب اعتذاره عن خوض مباراة الديربي، ومن المقرر حسب جدول الدوري أن يلعب الزمالك مع سيراميكا كليوباترا السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 28، في حين يستضيف الأهلي (المركز الثاني بـ 45 نقطة من 19 مباراة) فريق فاركو الجمعة المقبل في سباقه نحو قمة الدوري ملاحقا بيراميدز الذي يحتل الصدارة بـ 62 نقطة من 25 مباراة.