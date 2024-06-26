هادي العنزي



شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل تغييرات جذرية على مستوى اللاعبين المحليين، وبلغت نسبة التغيير 75%، بعدما أبقى الجهاز الإداري للفريق وبالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد العزب على 5 لاعبين فقط، والتغييرات لم تتوقف عند «المحليين» فقط، بل امتدت لتطول جميع اللاعبين المحترفين، وتم استثناء المدافع البرازيلي ديفيد خافيير داسيلفا، ومواطنه المهاجم ليوناردو سيلفا بعد أن تم تجديد تعاقدهما للموسم الكروي المقبل.



وباشر الجهازان الفني والإداري التعاقدات المحلية مع عديد اللاعبين في مختلف المراكز، وفق معايير فنية عالية، وبما يتناسب مع حاجة «أبناء أبو حليفة» للموسم المقبل، وجاءت التغييرات الكبيرة للساحل بعد عدم تأهله لدوري زين للدرجة الممتازة الموسم الماضي، وحلوله ثالثا في دوري زين للدرجة الأولى. ومن المتوقع أن تتم تجربة عدد من اللاعبين المحترفين في المباريات الودية المزمع إقامتها في المعسكر التدريبي للفريق الذي سيقام في العاصمة المصرية القاهرة يوليو المقبل للتوقيع مع 3 منهم.