يحيى حميدان



خسر منتخبنا الوطني للشباب من نظيره العُماني 1-2 مساء أمس في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا (تحت 19 سنة) في كرة القدم بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.



وبقي «الأزرق» من دون رصيد، فيما حصل العمانيون على أول 3 نقاط في المجموعة التي تضم المستضيف السعودية واليمن، ويلعب منتخبنا مباراته الثانية أمام السعودية غدا الخميس. بدأت المباراة بحذر واضح من جانب منتخبنا وترك العمانيين يستحوذون على الكرة وشكلوا خطورة واضحة على مرمى «الأزرق» وتصدى الحارس حسين كنكوني للمحاولة الأولى وذهبت الثانية للشباك من الخارج.



وأجرى مدرب منتخبنا، الكرواتي داريو بيسيك، تبديلا اضطراريا مبكرا بإخراج عبدالله فارس للإصابة وإدخال عبدالله الصراف بديلا له، وتقدم «الأزرق» بهدف سجله منتصر سليمان من ركلة جزاء بعد تعرض يوسف ماجد للعرقلة من الحارس العُماني مؤمن الصولي (33).



واستقبل منتخبنا هدف التعديل عن طريق العُماني مهند السعدي، مستغلا ضعف الرقابة الدفاعية (44).



وفي الشوط الثاني سجل المنتخب العماني الهدف الثاني بعدما توغل فهد المخيني في منطقة جزاء «الأزرق» ومرر الكرة لغسان المسروري، الذي وضعها بسهولة في مرمى منتخبنا (47).



وابتعد منتخبنا عن اللعب الهجومي المطلوب ووضح قلة وصوله لمرمى العمانيين، وجاءت أخطر المحاولات من «الأزرق» عبر تسديدة من البديل مقداد صفر ومرت بجانب القائم الأيمن لحارس عمان (72)، وأطلق منتصر سليمان تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة، وأبعد الحارس العماني مؤمن الصولي كرته بصعوبة إلى ركلة ركنية لم تأت بجديد (88). ولم تتغير النتيجة بعد ذلك، لتنتهي المباراة بخسارة منتخبنا أمام عُمان 1-2.