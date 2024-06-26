أقيمت البطولة العاشرة لكأس سمو أمير الكويت الدولية للرماية 2024 في مدينة أومبريا الإيطالية بمشاركة 240 راميا ورامية من 42 دولة.



وشارك في البطولة ـ التي أقيمت في حلبة «أومبريا فيردي» العالمية بمنطقة أومبريا الإيطالية ـ من الكويت 7 رماة وراميات في لعبتي السكيت والتراب بالإضافة إلى مشاركة فريق من وزارة الدفاع الكويتية.



حضر البطولة رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية والرئيس الفخري لاتحاد الرماية الشيخ سلمان الحمود الصباح وسفيرنا لدى إيطاليا ناصر القحطاني بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية نضال سيد عمر.



وقال السفير القحطاني، في تصريح لـ «كونا» بهذه المناسبة، إن بطولة كأس سمو الأمير الدولية التي تقام في دورتها العاشرة تأتي تزامنا مع احتفالات دولة الكويت والجمهورية الإيطالية بالذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما. وأكد أن هذه البطولة المهمة «حدث دولي متميز يعكس مستوى التنسيق والتعاون بين الجانبين في جميع المجالات ومنها المجال الرياضي»، مشددا على أهميته في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.



وثمن القحطاني المشاركة الكويتية في هذه البطولة التي «أضفت طابعا تنافسيا عاليا عليها بفضل السجل الحافل التي حققته دولة الكويت في هذه اللعبة على المستوى العالمي».



وفي تصريح مماثل، أشاد رئيس الاتحاد الدولي للرماية لوتشانو روسي بالمشاركة الفاعلة لدولة الكويت في بطولات الرماية الدولية خاصة في بطولة كأس سمو أمير الكويت الدولية للرماية، مثمنا عاليا الدور الذي تقوم به دولة الكويت في دعم الرياضة وتعزيز التواصل بين الشعوب من خلالها.