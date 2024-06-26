الدوحة- فريد عبدالباقي



وقّعت مؤسسة نجوم قطر «QSL» وشركة «Ooredoo» الرائدة في مجال الاتصالات بقطر عقد رعاية بطولة الدوري القطري يتم بموجبها إطلاق المسمى الرسمي «دوري نجوم Ooredoo» في الموسم الجديد 2024-2025، وتم الإعلان عن هذه الاتفاقية خلال مراسم توقيع عقد الرعاية أمس بحضور رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورئيس مؤسسة دوري نجوم قطر جاسم بن راشد البوعينين، والرئيس التنفيذي لشركة «Ooredoo قطر» الشيخ علي بن جبر آل ثاني وعدد من المسؤولين في كلتا الجهتين وممثلي الجهات الإعلامية.



كما أزاحت «QSL» الستار عن الكرة الرسمية المستخدمة لبطولات مؤسسة دوري نجوم قطر، ومنها «دوري نجوم Ooredoo»، والتي تنطلق 9 أغسطس المقبل، حيث نشرت المؤسسة عبر حسابها الرسمي في منصة «X»، تغريدة أرفقت بها صورة الكرة الرسمية للموسم الجديد، وعلقت عليها بالقول «كرتنا الرسمية للموسم الجديد». الجدير بالذكر أن النسخة الماضية من الدوري القطري حملت اسم دوري نجوم Expo، وهي البطولة التي توج بلقبها السد.