بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث شاحنات عسكرية كانت متجهة لقطاع غزة ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية ويلهم أسر الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيليبي نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية موزمبيق وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية سلوفينيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.