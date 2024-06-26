أعربت وزارة الخارجية عن تضامن وتعاطف الكويت مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إثر حادث الشاحنات العسكرية التي كانت متجهة الى قطاع غزة ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا العسكريين وإصابة آخرين.



‏وقالت الخارجية في بيان لها إن الكويت تتقدم بخالص تعازيها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على هذا الحادث المأساوي وتعرب عن بالغ تقديرها للجهود الأردنية المبذولة بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وهيئات الإغاثة التابعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق لاسيما في قطاع غزة.