استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بحضور رئيس الطيران المدني الشيخ م. حمود المبارك أمس سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة د.مطر النيادي وبمعيته مستشار رئيس دائرة الإسناد الحكومي ورئيس لجنة سويس في حكومة أبوظبي م.محمد جمعة الفلاسي والوفد المرافق لهما. وأكد الشيخ فهد اليوسف عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الكويت والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق في مجال تبادل الخبرات والتدريب. من جانبه، أعرب د.مطر النيادي ومرافقوه عن شكرهم وتقديرهم للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية على كرم الاستقبال وحسن الضيافة، مؤكدين أهمية ما تم بحثه من موضوعات والتي تؤدي إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.