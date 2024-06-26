بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث شاحنات عسكرية كانت متجهة لقطاع غزة ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيليبي نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا له دوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، وراجيا سموه لها دوام الصحة والعافية.