رد مدرب منتخب ايطاليا لوتشانو سباليتي بغضب شديد على ما اعتبره «السم القادم من كل حدب وصوب»، وذلك بعد تأهل حامل اللقب إلى ثمن نهائي «يورو 2024» بتعادله في الوقت القاتل مع نظيره الكرواتي 1-1، معتبرا أن فريقه استحق العبور عن المجموعة الثانية رفقه المتصدرة إسبانيا.



وحجزت إيطاليا مقعدها في ثمن النهائي كوصيفة بـ 4 نقاط، وذلك بفضل جناح لاتسيو ماتيا زاكانيي الذي خطف التعادل أمام كرواتيا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائعن لتلتقى في ثمن النهائي السبت المقبل مع سويسرا وصيفة المجموعة الأولى.



ورأى سباليتي أن «الجميع يحاول إخراج المنتخب من النهائيات القارية. لو كنت خائفا لامتهنت وظيفة أخرى. لا جدوى من الخوف. لا أريد أن أكون قلقا أكثر من اللازم أو أن أزيد ضغطا إضافيا على كتفي أكبر من الذي يفرضه الناس علي».



وواصل هجومه الشرس على منتقديه قائلا: «السم قادم من كل حدب وصوب»، منتقدا أيضا اللاعبين على خلفية تسريب معلومات لوسائل الإعلام عن تكتيك 2-5-3 الذي اعتمده ضد كرواتيا لأن ذلك يشكل «نقطة ضعف لدى أولئك الذين يسربون الأشياء». وأضاف: «إذا كان هناك أشخاص يسربون أشياء فهذا يضر بالمنتخب الوطني»، معتبرا أن فريقه يستحق التأهل لكنه وجه اللوم أيضا للاعبين على بعض جوانب أدائهم، حيث بدوا راضين باللعب من أجل التعادل قبل أن يسجل مودريتش هدف التقدم.



سباليتي أوضح أيضا: «كنا نستحق التأهل الليلة، من حيث ما قدمناه في الملعب. بالتأكيد كنا ضعيفين بعض الشيء خلال فترات معينة ولم نلعب بأفضل مستوياتنا»، مشيرا إلى أن لاعبيه شعروا أيضا بالضغط الذي تمارسه عليهم وسائل الإعلام والجماهير لاسيما بعد قولهم إنها «مجموعة الموت».