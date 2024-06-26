شدد مدرب إسبانيا دي لا فوينتي، على ضرورة المحافظة على التركيز وعدم المبالغة في التفاؤل، وذلك عقب تحقيق الانتصار الثالث في المجموعة الثانية على حساب البانيا بهدف فيران توريس. وقال: «الحلم لا يكلف شيئا، لكننا بحاجة إلى إبقاء أقدامنا على الأرض. كل مباراة كانت متكافئة، لكن مرة أخرى حافظنا على شباك نظيفة ولدينا 9 نقاط».



وأضاف: «علينا أن نبقى هادئين، لكننا نحلم بالتأكيد منذ البداية بإحراز اللقب»، معتبرا أنه «لا يزال لدينا مجال للتحسن لأننا نملك لاعبين استثنائيين لا يزال بإمكانهم تقديم المزيد». وتابع: «نحن لا نكتفي بما فعلناه. نملك لاعبين طموحين حقا. يمكننا التحسن في كل الجوانب».



ودخلت إسبانيا اللقاء ضامنة تأهلها وصدارة المجموعة، ما سمح لدي لا فوينتي بإجراء 10 تبديلات على تشكيلته الأساسية، وستلعب مباراتها في ثمن النهائي الأحد المقبل في كولن، لكن عليها الانتظار لمعرفة هوية خصمها الذي سيكون ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة.