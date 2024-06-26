أدى هجوم سمكة قرش في أرخبيل هاواي، بحسب السلطات المحلية، إلى مقتل راكب الأمواج الأميركي تامايو بيري الذي عرف في هوليوود بأدواره المساعدة وأبرزها في «بايرتس أوف ذي كاريبيين» «قراصنة الكاريبي».



وكان هذا المنقذ البحري المحترف البالغ 49 عاما، وهو من المشاهير في جزيرة أواهو، يمارس رياضة ركوب الأمواج قبالة شاطئ ماليكاهانا عندما هاجمته سمكة قرش في منتصف النهار. وأوضحت المسؤولة المحلية شاين إنرايت في مؤتمر صحافي، أن أجهزة الإنقاذ تلقت بلاغا عن «إصابة راكب أمواج بجروح قاتلة جراء هجوم سمكة قرش».



وأضافت أن جثته «نقلت إلى الشاطئ» حيث تم تأكيد وفاته. ووصف رئيس بلدية هونولولو ريك بلانغياردي تامايو بأنه كان «بحارا أسطوريا»، معربا عن أسفه لـ «الخسارة المأساوية». واكتسب راكب الأمواج المحترف السابق هذا شهرة مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كواحد من المتخصصين في ركوب الأمواج من نوع «بايبلاين»، التي تعد من بين الأخطر في العالم ويتميز بها شاطئ «ثورث شور» الشهير في أواهو.



وفتحت له شهرته في هذا المجال باب المشاركة في فيلم ركوب الأمواج « Blue Crush»عام 2002. وما لبث أن حصل في هوليوود على أدوار مساندة أخرى، أبرزها في فيلم «تشارليز إينجلز: فول ثروتل» عام 2003.