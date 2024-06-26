كشف هايز كوستنر نجل النجم الهوليودي كيفن كوستنر بصراحة أسرار العمل مع والده في فيلمه الجديد «الأفق: ملحمة أميركية - الفصل الأول».



وكان هايز كوستنر البالغ 15 عاما، يتحدث لموقع «اي. تي. الليلة» في العرض الأول للفيلم الذي أخرجه وأنتجه كوستنر ومثل فيه في لوس أنجيليس. وكان لـ Hayes دور ثانوي فيه.



وقال هايز مازحا عن والده البالغ من العمر 69 عاما: «لقد خدعني. كان علي أن أقضي اليوم كله معه كل يوم ولا أقوم بشيء سوى رؤيته يعمل.. كان ذلك صادما».



لكنه استدرك قائلا: «لقد كانت تجربة مذهلة. كنت فخورا بوالدي. لقد كان يعمل لفترات طويلة. كل ما كنت افكر به هو والدي».



ولدى سؤاله عن الفخ الذي تحدث عنه نجله، قال النجم كوستنر الأب: «لقد فعلت. كنت أفكر في كيفية جعله قريبا. لأنه سوف يكبر ويصبح رجلا. ولقد كان جيدا في الفيلم».