عاطف رمضان



أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط وإغلاق بالأمر الإداري المباشر لمحل يحتوي على 3000 قطعة ملابس رياضية تحمل علامات تجارية مقلدة لإحدى الشركات بقصد بيعها على المستهلك.



وقالت الوزارة في بيان صحافي ان أمر الاغلاق جاء خلال جولة مفتشي مركز الرقابة التجارية في منطقة السالمية اليومية على الشركات والمحال التجارية المختصة بمستلزمات الرياضية، وأثناء التدقيق تبين وجود 3000 قطعة ملابس ولوازم رياضية مقلدة تحمل علامات لماركات عالمية، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية من قبل الوزارة وإحالة المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعنية في هذا الشأن.



وأكدت الوزارة استعداد فرقها التفتيشية لرصد أي تلاعب قد يعرض المستهلكين للاستغلال فضلا عن تواجدهم في كل المحافظات الست في البلاد لضبط الاسواق.



ودعت الوزارة كل المواطنين والمقيمين إلى الابلاغ عبر التطبيق الحكومي «سهل» مشددة على ضرورة تقيد الشركات والمحال التجارية القوانين والنظم والمعايير المعمول بها.