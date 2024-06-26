النمسا توقِف «الطواحين » وتتأهل أولاً و«الديوك» تفشل في اعتلاء القمة

حسمت إنجلترا صدارة المجموعة الثالثة في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، المقامة في ألمانيا، بتعادلها السلبي مع سلوفينيا التي تأهلت بدورها إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها بحلولها بين أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، خلف الدنمارك الوصيفة المتعادلة بدورها سلبا مع صربيا التي ودعت البطولة برصيد نقطتين.



واحتلت الدنمارك الوصافة بعد أن تساوت مع سلوفينيا في كل شيء ليلجأ المنتخبان إلى التصنيف الذي جاء لمصلحة الدنمارك.



وستلعب الدنمارك (3 نقاط) التي لم تفز بأي مباراة في دور المجموعات، مع ألمانيا متصدرة المجموعة الأولى السبت، فيما تعرف هوية منافسي إنجلترا (5) وسلوفينيا (3) لاحقا.



وقرر مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت إجراء تغيير وحيد على تشكيلته التي خاضت أول مباراتين، بالاعتماد منذ البداية على كونور غالاغير بدلا من ترينت أليكسندر آرنولد في وسط الملعب.



غابت الخطورة في بداية المباراة على كلا الجانبين، ولم يستطع مهاجمو الفريقين الوصول للمرميين بمحاولات تهديفية.



وبعد فترة طويلة من اللعب السلبي، سجل ساكا هدفا للإنجليز بعد عرضية من الجهة اليسرى، لكنه ألغي بداعي التسلل. ونفذ فودين ركلة حرة بتسديدة رائعة، لكن أوبلاك تصدى لها ببراعة على مرتين، قبل أن يقف حائلا مرة أخرى أمام تسديدة أطلقها هاري كين.



لم يختلف الحال في بداية الشوط الثاني، الذي ساد الهدوء فيه تماما، دون أن يظهر منتخب سلوفاكيا أي بوادر لمحاولة صيد شباك جوردان بيكفورد.



وسيطر رجال ساوثغيت على مجريات اللعب، لكن هذه السيطرة اتسمت بالسلبية دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى أوبلاك.







