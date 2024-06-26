قدمت سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح أوراق اعتمادها إلى الحاكم العام لجامايكا باتريك لينون ألن سفيرا غير مقيم في مراسم أقيمت بمنزل الملك (مقر الحاكم العام) في العاصمة كينغستون.

وذكرت سفارة الكويت في واشنطن في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) مساء أمس الثلاثاء، أن الشيخة الزين الصباح نقلت إلى الحاكم العام لجامايكا تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد .

وأضافت أن الشيخة الزين الصباح أعربت عن تقدير دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا لمواقف جامايكا المؤيدة للحق الكويتي إبان فترة الغزو العراقي الغاشم عام 1990.

وأشادت بعلاقات الصداقة الطيبة التي تربط البلدين منذ 50 عاما والتطلع إلى تعزيزها للانتقال بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.