أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان، ان قضية التصدي لآفة المخدرات تعتبر من أهم أولويات الإدارة العامة للجمارك في جميع المنافذ الجمركية «برية وجوية وبحرية»، مثمناً حرص الحكومة الكويتية على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمالية وتوفير كافة المعدات والأجهزة في سبيل التصدي لهذه السموم ومنع تسللها إلى داخل البلاد.

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وقال الشرهان في كلمة له بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ان الجمارك الكويتية على أتم استعداد للتعاون مع مختلف الجهات والعمل سويا نحو التصدي لعمليات تهريب السموم والممنوعات بكافه اشكالها.



يشار إلى انه في عام 1987، قررت الجمعية العامة تخصيص 26 يونيو يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات، لما لها من مخاطر جسيمة تهدد العالم، وتمثل ظاهرة تلقى مقاومة شديدة من الحكومات لمنع انتشارها.

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ويهدف هذا اليوم العالمي، الذي تدعمه كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع، وتعزيز العمل الدولي لإيجاد مجتمع عالمي خال من المخدرات.

وفي الختام توجه المدير العام للجمارك الكويتية بالشكر إلى أخوانه واخواته منتسبي الجمارك في جميع المنافذ والمراكز والادارات الجمركية على العمل بكل إخلاص وعطائهم المتميز وتفانيهم في أداء واجبهم ومواصلتهم للجهود ليلاً ونهاراً للوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاتجار بهذه السموم.