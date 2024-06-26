أكدت وزارتا الأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بينهما كخطوة أساسية لضمان الإنجاز الفعال للمشاريع الحيوية التي ستدعم بشكل كبير بنية البلاد التحتية بما يسهم بتحقيق اهداف الدولة الاستراتيجية ضمن رؤيتها 2035.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الكهرباء ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري اليوم الأربعاء، لوزيرة (الأشغال) ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان.

وقالت (الاشغال) في بيان صحافي، إنه تم خلال الزيارة تبادل الأفكار والخطط الهامة المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع الجديدة التي تهدف إلى دفع عجلة التقدم والتنمية داخل البلاد.

وأوضحت أنه تم ايضا بحث ومناقشة المواضيع الحيوية المشتركة كما تم تبادل الآراء والتجارب حول آليات تسريع وتيرة العمل وإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ مشاريع الرعاية السكنية والعمل على حل مشكلات (جنوب عبدالله المبارك) و(جنوب سعد العبدالله) و(المطلاع) في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أنه تم خلال الزيارة الاتفاق على تبني سلسلة من التدابير العاجلة لتسريع عملية البناء وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم المشاريع السكنية اضافة إلى تسهيل الإجراءات لضمان توفير الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة وفعالية.

وبينت أنه تم خلال الزيارة الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة وجدول زمني محدد يهدف إلى متابعة تنفيذ التوجيهات وتقييم النجاحات المتحققة بشكل دوري لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة في المدى المحدد.

وأشارت الى أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير السكن المناسب بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان مع التأكيد على أهمية تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة.

وأكدت التزام الجانبين بالعمل المشترك وتحقيق الأهداف الوطنية وفق أفضل المعايير والممارسات لضمان تنفيذ المشاريع بأعلى جودة.