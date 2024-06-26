بشرى شعبان

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

وكلف مجلس الإدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بإعداد مشروع قرار لرفع الحظر مؤقتا عن تحويل العمالة المنزلية إلى العمل في القطاع الأهلي لمدة شهرين تقريبا.

وبينت الهيئة أن الخطوة تأتي مصحوبة بضوابط وشروط تضمن تنظيم العملية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.

وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة التزامها بتطوير سوق العمل وتلبية احتياجاته، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.