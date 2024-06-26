11 ألف منتظر مقابل 15 ألف فرصة عمل وأستطيع تحويلهم فوراً للتوظيف

التسجيل والترشيح آلياً ولا تمييز للتخصصات والجميع مشمولون بالخطة الجديدة

مريم بندق

تأكيداً لما نشرته «الأنباء» في 22 مايو تحت عنوان 24 ألف درجة للتعيينات الجديدة، أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان اعتماد الحكومة 24 ألف درجة وظيفية للتعيينات الجديدة، والديوان وفر 15 ألف فرصة وظيفية بالمرحلة الأولى والمسجلين 11 ألف مواطن وفورا أستطيع تحويلهم للترشيح والتوظيف في الجهات الحكومية.

وقال: وضعنا خطة جديدة للتوظيف لدعم مبادئ تكافؤ الفرص والعدل، وهدفت إلى شمولها على جميع التخصصات وتم استحداث مسميات وظيفية تحقق أهداف العمل وتوفر مسميات لتخصصات وخدمة مسميات حالية ولا تقتصر على تخصصات معينة، وبهدف ايضا تقليل فترات الانتظار بدلا من سنة او سنتين او ثلاث سنوات.

وتأكيدا أيضا لما نشرته «الأنباء» في 16 أبريل العام الماضي، أكد الربيعان عدم قبول كتب الترشيح الفردية لعدم حرمان مواطن آخر من فرصة العمل، كاشفا عن أن نظام التسجيل والترشيح حاليا وفق النظام الآلي، ولا يوجد تمييز على أساس التخصصات لان جميع المواطنين المسجلين مشمولون بتطبيق الخطة الجديدة.

وشدد د. الربيعان في حديثه لبرنامج ليالي الكويت بتلفزيون الكويت على أن الحكومة متجهة لتحقيق أقصى متطلبات تكافؤ الفرص والعدالة ولن تعين مهندسا في جهة يحصل على راتب أعلى من مهندس في جهة أخرى، لذلك نؤكد على أن توحيد المزايا أحد الأهداف الأساسية على جميع الجهات الحكومية.