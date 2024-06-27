

وافقت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت خلال اجتماعها السابع لمجلس الكلية للعام الأكاديمي 2023-2024 والمنعقد بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية على استحداث برامج ماجستير جديدة بتخصصات مختلفة اعتبارا من العام الجامعي 2025 - 2026، وهي: «مشروع برنامج الماجستير في الإعلام بكلية الآداب - مشروع برنامج الماجستير في الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) بكلية العلوم الاجتماعية - مشروع برنامج الماجستير في القانون الجزائي - مشروع برنامج ماجستير التربية في التصميم التعليمي والتكنولوجيا التابع لكلية التربية»، بحضور كل من عميد كلية الدراسات العليا بالإنابة أ.د.أحمد عبدالله المخيال، والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية أ.د.مشاري خليفة العيفان، وعدد من رؤساء المجال بالكليات الجامعية المختلفة.



ومن أبرز البنود التي تمت مناقشتها والمدرجة على جدول الأعمال: التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ 15/4/2024 والاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق بتاريخ 15/4/2024، ومذكرات الشؤون الطلابية: مذكرة بشأن قبول ذوي الاحتياجات الخاصة ببرامج كلية الدراسات العليا.



ومن البنود التي تمت مناقشتها مذكرات الشؤون الأكاديمية: مذكرة بشأن تقديم طلب إضافة مساهم لمشاريع بحوث طلبة الدراسات العليا من غير المشرف والمشرف المشارك واعتماده من قبل كلية الدراسات العليا، ومذكرة بشأن التوصيات الناتجة عن ورشة عمل للهيئة الأكاديمية عن كيفية تدريس مقرر «Scientific writing and communication skills».



كما تمت مناقشة مذكرات التخطيط والتطوير: مذكرة بشأن نسبة طلبة الدراسات العليا الكويتيين إلى نسبة غير الكويتيين في القبول سنويا بكلية الدراسات العليا، ومذكرة بشأن: سياسة الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، مذكرة بشأن ميزانية مكتب الاستشارات والتدريب بكلية الدراسات العليا للعام المالي 2023/2024.