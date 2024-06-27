القاهرة - محمد سامي



أعلن نادي طرابزون سبور التركي رسميا رفضه التخلي عن جناحه المصري محمود حسن «تريزيجيه» للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي المشارك بدورة الألعاب الأولمبية المقررة إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 24 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، وبرر النادي قراره لارتباط الفريق بلعب الأدوار التمهيدية لبطولة الدوري الأوروبي، كما أن الأجندة الدولية للفيفا لا تتضمن الألعاب الأولمبية.



وكان الاتحاد المصري قد خاطب النادي التركي رسميا مدعوما برغبة شخصية من اللاعب نفسه للمشاركة في الأولمبياد.



ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة بجانب إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان، ويحق لكل منتخب ضم ثلاثة عناصر فوق السن.



ومحليا، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة نهائي النسخة الثالثة لبطولة كأس الرابطة المقرر بين فريقي سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في السابعة مساء 24 يوليو المقبل في استاد الإسكندرية.



ونجح مودرن فيوتشر في تحقيق لقب كأس الرابطة في نسختها الأولى عام 2022 على حساب غزل المحلة، وتوج فريق سيراميكا بلقب النسخة الثانية العام الماضي بتغلبه على المصري البورسعيدي.



من ناحية أخرى، تقدم نادي المقاولون العرب بطلب رسمي لإعادة مباراته الأخيرة أمام بيراميدز في الجولة 27 بالدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة (3-1) بسبب تعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة اللقاء بالمخالفة للائحة النظام الأساسي نظرا لرسوب الحكم في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم وفي منتصفه ما يوجب إبعاده عن إدارة المباريات لنهاية الموسم.



وطلب نادي المقاولون العرب سرعة الرد على الخطاب، خاصة أن نتيجة المباراة تعد باطلة وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.