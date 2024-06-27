أعلن الرئيس الكيني وليام روتو أمس سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، فيما يعتبر رضوخا لمطالب الاحتجاجات التي تطورت إلى أعمال عنف دامية راح ضحيتها زهاء 22 قتيلا.



وقال روتو في كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع، بحسب الهيئة الرسمية لحماية حقوق الإنسان، «بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عال وواضح إنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه.. ليصبح قانونا، وبالتالي سيتم سحبه».



وأضاف الرئيس «بعد تبني مشروع القانون، عبرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من مشروع القانون بصيغته الحالية، والذي أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات».



وجاء موقف الرئيس استباقا لـ«التظاهرة السلمية» التي دعت إليها الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة الكينية اليوم الخميس إحياء لذكرى ضحايا التعبئة التي شابتها فوضى أمس الأول.



وكان روتو تعهد بأنه سيتم قمع «العنف والفوضى» بحزم، كما أعلنت الحكومة نشر الجيش لدعم الشرطة في مواجهة «حالة الطوارئ الأمنية»، و«الدمار وعمليات الاقتحام لبنى تحتية حيوية».



ووفقا لمنظمات غير حكومية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود التي اقتحمت الحواجز الأمنية لدخول البرلمان. وتعرضت مبان للنهب والحرق جزئيا.



وتأتي الفوضى في نيروبي ومدن عدة احتجاجا على الضرائب الجديدة في مشروع موازنة 2024-2025 الذي قدم للبرلمان، ينص على فرض ضريبة القيمة المضافة على الخبز بنسبة 16% وضريبة سنوية قدرها 2.5% على المركبات الخاصة.



وأشارت مجموعة المنظمات غير الحكومية بقيادة فرع منظمة العفو الدولية في كينيا إلى اختطاف 21 شخصا من قبل «شرطيين بالزي الرسمي أو المدني» خلال 24 ساعة، الأمر الذي لم تعلق عليه الشرطة ردا على أسئلة وكالة فرانس برس.



واتهم ائتلاف المعارضة الرئيسي «أزيميو»، بقيادة رايلا أودينغا الحكومة «بالسماح لقوات الأمن باستخدام العنف» ضد المتظاهرين. ودعا الشرطة «لعدم إطلاق النار على شباب أبرياء سلميين وعزل».