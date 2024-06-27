استقبل سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان كلا على حدة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد د.مطر حامد النيادي، وسفيرة كندا الصديقة لدى البلاد عليا مواني، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة لدى البلاد كارين هايدوك ساساهارا.



واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء مع السفراء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر المقابلات رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل.



من جهة اخرى، بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.