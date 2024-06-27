أسامة أبو السعود



تشارك وزارة العدل بوفد رسمي برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي وعضوية عدد من المختصين بالوزارة في أعمال منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي الثاني عشر. وتمتد تلك الزيارة لثلاثة أيام خلال الفترة من 26-28 يونيو ‎2024، في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية.



وتأتي تلك الزيارة تلبية للدعوة الموجهة إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من نظيره وزير العدل بروسيا الاتحادية للمشاركة بأعمال هذا المنتدى القانوني المهم، وإجراء مراسم التوقيع على اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية.



وتهدف تلك الزيارة إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية، وذلك استمرارا للجهود السابقة في صياغة كل المسارات المتعلقة بتشارك الرؤى على المستويين القانوني والقضائي دوليا.