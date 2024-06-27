أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية مواصلة الفرق الميدانية لإدارات النظافة تكثيف حملاتها التفتيشية لرصد وإزالة مخالفات لائحتي النظافة وإشغالات الطرق البلدية في كل المحافظات.



وأوضحت أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء نفذت حملة واسعة عدة في المحافظة، وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام ومنع رمي النفايات خارج الحاويات.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة الجهراء نواف المطيري إن الهدف من تكثيف الحملات الميدانية هو رصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي، ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وكانت حصيلة الجولة تحرير 15 مخالفة نظافة عامة وتوجيه 49 إنذارا بالإضافة إلى رفع 6 سيارات مهملة ورفع 4 بقالات متنقلة مخالفة ورفع 276 دربا من المخلفات والأثاث في المحافظة.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.