افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة وحدة الوفرة السكنية الاجتماعية بمنطقة الوفرة السكنية بحضور وكيل الوزارة بالإنابة د.خالد العجمي. وقالت د.الحويلة للصحافيين إن هذا الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بافتتاح المباني التابعة للمناطق السكنية الجديدة واهتمامها بتوفير خدماتها بمختلف المناطق تسهيلا على المواطنين وعدم تكبدهم عناء مراجعة المراكز البعيدة عن مناطق سكنهم.



وأشارت إلى أن هذه الوحدة هي الـ32 ضمن جهود الوزارة في خدمة المواطنين وستعمل على استقبال منتفعي المساعدات الاجتماعية التابعين لمنطقة الوفرة السكنية والعمل على إنهاء معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.