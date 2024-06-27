يقدم البنك التجاري الكويتي للجمهور مجموعة من النصائح والتوصيات عن الاستثمار في إطار حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين مختلف شرائح المجتمع. وفي هذا الصدد، أوضح حسين العريان مدير عام قطاع الخزينة والاستثمار قائلا: الاستثمار بمعناه البسيط هو استخدام الأموال والأصول لتحقيق الأرباح وزيادة الثروة، وهو يختلف عن الادخار الذي يعني توفير ومراكمة جزء من الدخل للاستخدام مستقبلا. يبدأ الاستثمار كمرحلة تالية للادخار بعد أن يكون لدى الفرد أو المؤسسة بعض الأموال أو الأصول أو الأفكار التي يمكن استثمارها في صور الاستثمار المتنوعة مثل الأسهم والسندات والودائع المصرفية والعقارات والمشاريع الخاصة.



وأضاف أنه يجب على المستثمر أن يراعي مجموعة من المبادئ الأساسية عند الاستثمار مثل التحلي بالمعرفة والتخطيط واللجوء إلى الخبراء وتنويع الاستثمارات والصبر وعدم التسرع وعدم اتباع الجمهور في السلوكيات الاستثمارية وتجنب المضاربة وعدم الاستثمار في الأصول مرتفعة المخاطر مثل العملات الرقمية وغيرها، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تعد بتحقيق أرباح خيالية.



وتابع قائلا انه يجب تجنب الدخول في أي خطة استثمار بمجرد الاطلاع على إعلان فحسب، وتجنب الخطط التي توهمك بجني الثروة بسرعة، بل ويجب تجنب المغامرات التجارية غير المحسوبة كالمضاربة في العملات الرقمية والاستثمار في الشركات التي تقدم وعودا بتوزيع أرباح كبيرة، وابتعد عن الأشخاص الذين يعدونك بعوائد غير واقعية.



وأوضح أن الاستثمار له فوائد كثيرة مثل تحقيق الأرباح وزيادة الثروة، إلا أن الاستثمارات تنطوي على أنواع من المخاطر. كما يجب على المستثمر التنويع في استثماراته وتطبيق مبدأ الحيطة والحذر لتقليل تلك المخاطر.



واختتم العريان حديثه محذرا الجميع من الانجراف وراء الشركات التي تقوم بالتواصل مع الأفراد بشكل عشوائي من أجل إقناعهم بالدخول في تداولات وعمليات متاجرة في الأسهم أو العملات الأجنبية، حيث انه عادة ما تدعي هذه الشركات بأنها «عثرت على الصيغة السرية للنجاح» من أجل زيادة إقناع العميل بالدخول في تداولات واستثمارات تكتنفها الكثير من المخاطر، محذرا بأن معظم هذه الشركات لا تعمل تحت رقابة أي سلطات تنظيمية وليس لديها تسجيل من هيئات التراخيص التنظيمية أو الرقابية.