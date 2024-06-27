في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الخليج دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، وذلك من خلال بث ونشر المواد التوعوية والتثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للبنك فضلا عن وسائل الإعلام الأخرى.



ومع حلول فصل الصيف، واقترب موسم السياحة والسفر، قدم بنك الخليج جملة من النصائح للراغبين في السفر خلال الصيف، والذين يخططون لقضاء إجازتهم السنوية خارج البلاد، وذلك لضمان استخدام بطاقاتهم المصرفية بأمان والاستمتاع بالخدمات المصرفية العديدة التي يوفرها البنك، وهي:



1 - تأكد أن بطاقتك سارية طوال فترة سفرك.



2 - احرص على تحديث بياناتك لدى البنك بصفة مستمرة، مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.



3 - تأكد أن لديك حدودا ائتمانية كافية، وتحقق من رصيد حسابك.



4 - لا تقم بتدوين رقمك السري أو أي معلومات شخصية في أي مكان وفي حال فقدان أو سرقة البطاقة، يرجى التواصل مع البنك ليتم إيقاف بطاقتك. أو يمكنك إيقاف البطاقة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.



5 - قم بتحميل تطبيق الهاتف النقال لمتابعة استخدام البطاقة والمصروفات أثناء السفر.



6 - تأكد من إمكانية دخولك على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.



7 - احرص على حجز رحلات السفر من خلال المواقع الإلكترونية المعروفة فقط.



8 - لا تنجذب للعروض التي لا يمكن تصديقها وذلك لتفادي مخاطر الاحتيال.



9 - احرص على تحديث برامج مكافحة الفيروسات ونظم التشغيل على الحاسب الآلي أو الهاتف النقال الذي تستخدمه في عمل الحجوزات لتفادي تسريب بيانات البطاقة.



10 - لا تشارك أبدا رقمك السري أو رمز التفعيل (OTP) مع أي شخص.



11 - التأكد من قراءة محتويات رسالة (OTP)، اسم المتجر والمبلغ المراد دفعه قبل استخدام رمز التفعيل (OTP) في عمليه الدفع.



12 - اعلم أن البنك لن يطلب منك أبدا تزويده بالمعلومات الشخصية عبر البريد الإلكتروني أو المحادثات الهاتفية أو الرسائل النصية، ولا تقم بالضغط على أي رابط لموقع إلكتروني قد يصل إليك من رسائل بريد إلكترونية غير موثوقة.



13 - تحتوي بعض البطاقات على بعض امتيازات السفر. لذا، راجع العروض المتاحة للبطاقة الخاصة بك على الموقع الإلكتروني للبنك بالإضافة إلى مواقع شركتي فيزا وماستر كارد.