يحرص بنك الكويت الوطني على المشاركة الفاعلة في رفع الوعي المالي وتعزيز الشمول والثقافة المالية لدى كل شرائح المجتمع، وفي هذا الإطار يواصل «الوطني» دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت.



ويكثف «الوطني» من حملات التوعية عبر نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي الذي يتضمن فيديوهات مصورة ورسائل ونصائح عبر كل منصات التواصل وجميع قنوات البنك الإلكترونية، إضافة إلى إعادة نشر رسائل بنك الكويت المركزي وذلك لرفع الوعي لدى كل شرائح المجتمع وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المختلفة وكيفية تفاديها.



ودعا بنك الكويت الوطني إلى ضرورة التأكد من استخدم المواقع والتطبيقات الرسمية عند سداد الفواتير، كما نصح العملاء بالدخول إلى صفحات الخدمات الرسمية من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.



ومع انتشار أساليب الاحتيال وتجدد الطرق الملتوية التي يستخدمها المحتالون لتنفيذ مخططاتهم، يسعى «الوطني» باستمرار لتوعية عملائه بهذه الأساليب المختلفة ويقدم لهم النصائح والإرشادات حول كيفية تفاديها.



وتحدث عمليات الاحتيال عند قيام المستخدمين بالبحث في محرك البحث «غوغل» عن موقع خدمي لسداد الفواتير، حيث تظهر العديد من الصفحات تشبه بشكل مطابق شكل الصفحات الرسمية الخدمية، ما يعرض المستخدمين عند الدخول إليها إلى عمليات النصب والاحتيال وسرقة حساباتهم البنكية بمجرد الضغط على روابط سداد الفواتير.



وشدد بنك الكويت الوطني على ضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر عند القيام بأي عمليات سداد للفواتير لأي مؤسسة خدمية، مع ضرورة التأكد من أن الموقع المستخدم لهذه المؤسسة هو الموقع الرسمي، وكذلك الحال عند التسوق الإلكتروني، حيث يجب التأكد من أمان وموثوقية المواقع الإلكترونية للمتاجر التي سجلت الدخول إليها، والتأكد أيضا من أن هذه المواقع محمية ومشفرة وتستعمل بروتوكول https الآمن.



وحذر بنك الكويت الوطني من استعمال شبكات «الواي فاي» العامة عند التسوق الإلكتروني، لأنها غير آمنة ولا توجد عليها حماية ويمكن اختراقها بسهولة وسرقة البيانات الشخصية والمصرفية للعملاء، كما شدد على ضرورة عدم حفظ أي بيانات بنكية أو شخصية على متصفح الإنترنت الذي سجلت الدخول من خلاله إلى موقع المتجر للتسوق.



ويسخر «الوطني» كل إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد.



ويعد بنك الكويت الوطني داعما وشريكا رئيسيا لكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث إن «الوطني» وباعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت دأب على تنظيم مختلف الفعاليات التي تسهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يعمد إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.



وتعتبر حملة «لنكن على دراية» هي الأضخم على مستوى دول المنطقة، وتهدف إلى رفع الوعي المصرفي والمالي لعملاء البنوك، كما تتبنى موضوعات توعوية غاية في الأهمية، من أبرزها، الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بمخاطر الاستثمارات عالية المخاطر وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.