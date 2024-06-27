

دمشق ـ هدى العبود



كشف الفنان السوري فوزي بشارة لـ «الأنباء» عن أنه مسؤول عن شقيقاته الخمس منذ أن كن صغيرات بسبب اليتم الذي أصاب العائلة ومنذ ذلك الوقت وأنا مسؤول عنهن من دراسة وتربية وتعليم، إلى ان وصلن الى سن الزواج، فتكفلت بكل مصاريف زواجهن حسب التقاليد المعتادة.



وقال: عندما بدأت العمل بالتمثيل كان الوسط الفني يستهزئ بي ويطلقون علي لقب «الفلاح» على سبيل الاستهزاء بي والسخرية، وأنا فوزي بشارة اعلن أنني أفتخر بأني فلاح وما زلت متمسك بأرضي التي أزرعها حتى اللحظة ولن أتخلى عنها، علما أنني بلغت من العمر 67 عاما.