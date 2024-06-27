يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع غدا لانتخاب رئيس جديد من بين ستة مرشحين أقر أهليتهم مجلس صيانة الدستور، من بين 80 قدموا طلبات ترشيح. وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة في ربيع 2025، لكن تم تقديمها إلى 28 يونيو الجاري بعد وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي ومرافقين له أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في تحطم مروحية بشمال غرب البلاد في 19 مايو الفائت.



ومن النتائج المؤكدة للانتخابات أن الرئيس المقبل سيكون مدنيا وليس رجل دين، مثل الرئيسين السابقين: حسن روحاني وإبراهيم رئيسي. لذلك لا يمكن اعتباره خلفا محتملا للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي البالغ من العمر 85 عاما والذي يشغل هذا المنصب منذ 35 عاما.



ويحظى ثلاثة من المرشحين الستة بفرص أفضل للفوز، وهم: رئيس البرلمان المحافظ محمد باقر قاليباف، والمحافظ المتشدد سعيد جليلي الذي قاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، والنائب الإصلاحي مسعود بازشكيان.



وقد تؤدي المنافسة القوية بين هؤلاء المرشحين الثلاثة إلى إجراء جولة ثانية، وهو ما لم تشهده الجمهورية الإسلامية منذ قيامها قبل 45 عاما إلا مرة واحدة في الانتخابات الرئاسية للعام 2005.



ويؤكد الإصلاحي مسعود بازشكيان (69 عاما) إمكانية تحسين جزء من المشاكل التي يواجهها سكان إيران البالغ عددهم 85 مليونا. لكن بالنسبة لبعض المقترعين، يفتقر هذا الطبيب النائب في مجلس الشورى، للخبرة في الحكم فهو لم يشغل سوى منصب وزير الصحة قبل نحو عشرين عاما. وخلافا له، يتمتع محمد باقر قاليباف (62 عاما) بخبرة سياسية واسعة بعد أن عمل ضمن الحرس الثوري الإيراني.ويقول علي رضا فالادخاني، وهو مستشار يبلغ من العمر 35 عاما «سأصوت لقاليباف لأنه مدير حكيم وقائد لقوات الحرس الثوري في آن معا» وذلك جيد «لأمن» البلد.



في غضون ذلك، دعا الرئيس الأسبق محمد خاتمي، الناخبين للتصويت للمرشح مسعود بزشكيان. واعتبر خاتمي الذي يوصف بالأب الروحي للحركة الإصلاحية في البلاد، أن التصويت للمرشح الإصلاحي الوحيد بين المتنافسين الستة سبيل وطريق الإيرانيين الوحيد للتغيير في البلاد.



بدوره، دعا الرئيس الأسبق حسن روحاني في رسالة مصورة للتصويت إلى بزشكيان لأنه «مصمم على إزالة ظلال العقوبات وإحياء الاتفاق النووي، وحل مشاكل البنوك والعلاقات المصرفية».